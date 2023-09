Tutti i vincitori dell’edizione 2023 degli MTV VMA: dai Måneskin a Taylor Swift, chi ha trionfato nella serata di Newark.

Ancora una volta i Måneskin hanno reso orgogliosa l’Italia. La band romana ha trionfato, ancora una volta, anche all’edizione 2023 degli MTV Video Music Award. Dopo aver centrato un successo storico lo scorso anno, nella categoria Best Alternative, si sono ripetuti anche quest’anno, stavolta in una categoria differente, Best Rock, e superando la concorrenza di gruppi storici e di mostri sacri della musica rock a livello mondiale.

Un trionfo straordinario nella serata che ha decretato l’ennesima incoronazione di una regina del pop mondiale. La protagonista assoluta di questa edizione degli MTV VMA è stata infatti Taylor Swift, in grado di portarsi a casa ben nove statuine sulle undici candidature ottenute negli scorsi mesi. Un exploit incredibile che l’avvicina sempre più al record di Beyoncé.

MTV VMA, vincono ancora i Måneskin: secondo successo consecutivo per la band

A far entusiasmare il pubblico italiano sono stati però soprattutto Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, per il secondo anno consecutivo grandi protagonisti degli MTV VMAs. Dopo essere stati grandi protagonisti sul palco del Prudential Center di Newark, in New Jersey, sulle note del loro ultimo singolo, Honey (Are U Coming?), si sono infatti aggiudicati il premio nella categoria Best Rock.

Måneskin

A farli arrivare alla vittoria è stata in particolare la canzone The Loneliest, brano contenuto nell’ultimo album, Rush!. Un grande successo, soprattutto se si guardano ai loro competitor. Per poter vincere questo straordinario riconoscimento hanno dovuto infatti superare la concorrenza di leggende viventi come Metallica, Red Hot Chili Peppers, Muse, e anche i Foo Fighters di Dave Grohl e del compianto Taylor Hawkins, oltre ai Linkin Park, a sei anni dalla scomparsa tragica di Chester Bennington.

Taylor Swift e gli altri vincitori

Se i Måneskin hanno conquistato le prime pagine delle testate italiane, nel resto del mondo è inevitabile che la grande protagonista della cerimonia sia stata Taylor Swift, in grado di portare a casa nove statuette su undici nomination, tra cui tutte quelle relative alle categorie principali (Artist of the Year, Album of the Year, Video of the Year, Song of the Year). A completare il suo successo anche in paio di premi tecnici, come Best Direction e Best Cinematography, entrambi per il video di Anti-Hero. Nove successi che la portano a 23 nella sua carriera, poco distante dal record di Beyoncé (ferma a quota 30).

Oltre alla band romana e alla popstar americana, a strappare applausi è stata anche Shakira, protagonista non solo con un medley dei suoi successi, ma anche vittoriosa nella categoria Best Collaboration con Karol G per il brano TQG. Se il premio Best Hip Hop è andato a Nicki Minaj, conduttrice della serata, grazie al pezzo Super Freaky Girl, Selena Gomez ha trionfato con Rema nella categoria Best Afrobeats, per il brano Calm Down.

Il mondo del K-Pop è stato ampiamente rappresentato. Gli Stray Kids si sono aggiudicati l’apposita categoria, mentre le Blackpink hanno vinto come Best Group. Miglior artista latino è stata Anitta, mentre SZA ha vinto nella categoria Best R&B. Non è mancato un riconoscimento anche per Lana Del Rey, Best Alternative con Jon Batiste per Candy Necklace, mentre la miglior emergente dell’anno è stata Ice Spice. Da segnalare, infine, che per gli MTV VMA la Song of Summer è stata Seven di Jung Kook e Latto.