Il mondo del cinema è in lutto: l’attrice Tanin Rahman Subha è morta a 31 anni dopo otto giorni in terapia intensiva.

Dopo l’addio a Sly Stone, icona del funk e leader degli Sly and the Family Stone, un altro lutto colpisce il mondo dell’intrattenimento: l’attrice bengalese Tanin Rahman Subha è morta all’età di 31 anni. Dopo essere stata ricoverata per otto giorni in terapia intensiva a Dhaka, è venuta a mancare martedì sera alle 19:57, secondo quanto riferito dai medici.

Addio a Tanin Subha: il ricovero e la battaglia per la vita

Tanin Subha, come riportato da Bdnews24, si era ammalata improvvisamente il 2 giugno. In un primo momento era stata portata in una clinica vicina alla sua abitazione ad Aftabnagar, dove aveva ricevuto le prime cure ed era poi rientrata a casa.

Tuttavia, le sue condizioni si erano aggravate nuovamente in serata, portando a un secondo ricovero in un ospedale di Banasree. Con il peggiorare del quadro clinico, i medici avevano suggerito un trattamento più avanzato, e l’attrice era stata trasferita in una struttura privata a Dhanmondi, dove è rimasta in terapia intensiva fino al momento del decesso.

L’annuncio e i messaggi di cordoglio dal mondo del cinema

Rumana Islam Mukti, attrice e amica, ha confermato la notizia a Glitz dichiarando che “Tanin ha perso la battaglia per sopravvivere. I medici hanno detto che il cuore di Tanin si è fermato“. Il corpo sarà trasportato nella sua casa di famiglia nella Koyaria union, nel distretto di Madaripur, dove sarà sepolta. Lascia due figlie, una delle quali ha solo due anni e mezzo.

Tanin Subha aveva iniziato la sua carriera con spot pubblicitari, per poi approdare alle serie televisive e infine al cinema. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto con Matir Pori, e aveva firmato recentemente per una nuova pellicola dal titolo Dena Paona.

La notizia della morte ha colpito profondamente il mondo del cinema bengalese. L’attrice Shirin Shila ha espresso il suo dolore scrivendo: “Tanin ci ha lasciato, che tu possa riposare in pace“. Anche l’attore Symon Sadik, che aveva lavorato con lei nel film Matir Pori, ha ricordato la collega.