Ancora mistero sul reale motivo dell’allontanamento di Morgan da X Factor. Una segnalazione delle ultime ore fa discutere.

Cosa è successo davvero a X Factor per portare all’allontanamento di Morgan dal programma? Dopo diverse settimane ancora non è dato saperlo ma una recente segnalazione avrebbe messo in evidenza un episodio molto spiacevole che coinvolgerebbe anche Francesca Michielin.

Morgan ha colpito Francesca Michielin? La segnalazione

Morgan

Secondo una recente segnalazione sarebbe venuta a galla la verità sul motivo per cui Morgan sarebbe stato mandato via da X Factor. A renderla nota l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha pubblicato sulle proprie storie Instagram una segnalazione, appunto, arrivatale da un suo seguaci che ha scritto: “Comunque Morgan è stato cacciato per ciò che succede dietro alle quinte, ne ha parlato anche Fedez: mentre Francesca Michielin si stava struccando, Morgan le ha lanciato addosso un paravento colpendo anche il truccatore, amico di una mia amica”.

La replica

Un’accusa molto pesante che ha visto il diretto interessato replicare nella ormai nota chat su Whatsapp con alcuni giornalisti: “Dicono che io ho scaraventato un paravento addosso a qualcuno ma ciò è totalmente inventato”. “Come potrei io essere diventato uno spaventoso tiratore di paraventi dal momento che l’evento alle venti e venti non era neanche paventato minimamente?”, ha proseguito Morgan.

“Se tanto mi da tanto e mi pare che io sia pure appartato abbastanza da dire che preparo il talento perché sono preparato e perché l’ho imparato, mica mi invento di essere pure paradossale apparentemente superato a parere di chi fa le pare a palate ma io di scaraventare un paravento a Natale non ne voglio sapere e si spera capiate che il vento non c’era perché il posto era riparato […]”.

Insomma, la replica dell’ex Bluvertigo sembra smentire la segnalazione. Staremo a vedere se ci saranno altri dettagli.

Di seguito anche un recente post Instagram del programma con alcune parole importanti della Michielin: