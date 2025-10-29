Hai ancora qualche moneta da 50 lire? Se la risposta è affermativa, sappi che una di queste vale un occhio della testa.

La lira non circola più in Italia da tempo, ma se rovistando in casa trovate qualche moneta da 50 lire sappiate che potreste avere tra le mani una piccola fortuna: si va da 5 euro a 25mila euro. Scopriamo come deve essere fatta quella che vale di più e qual è il prezzo di mercato delle altre.

Qual è la moneta da 50 lire che vale di più?

Non ci sono solo lire rare che valgono un occhio della testa, ma anche monete più diffuse che, in base a determinati dettagli, possono rappresentare un vero e proprio tesoretto. Stiamo parlando delle 50 lire del 1954, ma prima di vedere qual è quella che vale di più è bene fare alcune precisazioni.

Come sempre, quando si parla di numismatica, il valore delle monete non è dato solo dalla tipologia e dalla data, ma anche dallo stato di conservazione. Questo, in parole povere, significa: zero graffi o ammaccature. Inoltre, bisogna considerare gli errori di conio, di grande pregio per i collezionisti, e la domanda del mercato.

Fatta questa premessa, torniamo a Bomba. Le 50 lire del 1954 sono realizzate acciaio acmonital, con bordo liscio e disegno di Vulcano al martello da un lato e dall’altro la scritta “Repubblica Italiana” con la firma dell’autore lungo il taglio e la “R” della Zecca di Roma. A valere di più, parliamo di cifre che vanno dai 5mila ai 25mila euro, è la cosiddetta moneta “prova”, diffusa in pochissimi esemplari.

50 lire: a ogni moneta il suo valore

Anche se solo la moneta “prova” vale un occhio della testa, ci sono altre 50 lire che hanno comunque un prezzo di mercato interessante. A valere meno di tutte, tra i 2 e i 5 euro, sono quelle in buono stato di conservazione ma a tiratura alta. Se lo stato viene considerato “splendido”, in gergo SPL, e i dettagli sono ben leggibili si va dai 30 agli 80 euro.

Si sale a 150/400 euro se le monete sono fior di conio (FDC), quindi perfette, mentre si arriva fino a 600 euro per gli esemplari che presentano errori. Per i collezionisti sono interessanti pure le 50 lire del 1955 che, pur non essendo rare o di pregio, valgono tra i 120 e i 300 euro perché messe in circolazione l’anno immediatamente successivo.