Non avevamo dubbi: la migliore compagnia aerea del 2025 non è italiana

Qual è la migliore compagnia aerea del 2025? Scopriamo chi è riuscito a conquistare l’ambito Skytrax World Airline Awards.

Dimenticate Ryanair o Wizzair, la migliore compagnia aerea 2025 è un’altra, molto più rinomata e naturalmente non low cost. Scopriamo chi ha conquistato l’Oscar dell’Aviazione e la top 10 delle società aeree che sono sinonimo di sicurezza, comfort e qualità.

Qual è la migliore compagnia aerea del 2025?

Nelle ultime ore a Parigi si sono svolti gli Skytrax World Airline Awards, meglio noti come Oscar dell’Aviazione. Considerando che l’aereo è uno dei mezzi di trasporto più amati del globo, soprattutto per la velocità con cui permette di raggiungere destinazioni lontane, da qualche tempo anche questo settore ha le sue ‘competizioni’. Per il 2025, la migliore compagnia al mondo è ancora una volta la stessa che si è aggiudicata il premio negli ultimi nove anni.

Stiamo parando della Qatar Airways, fondata nel 1993 e considerata un’eccellenza del comparto. Badr Mohammed Al-Meer, CEO del Gruppo Qatar Airways, ha dichiarato: “Questo riconoscimento è molto più di un premio, è una celebrazione della passione, della precisione e dello scopo che definiscono chi siamo come compagnia aerea“.

La classifica delle migliori compagnie aeree al mondo

Anche se la Qatar Airways è la migliore compagnia aerea al mondo, ce ne sono altre che meritano una menzione perché hanno comunque ottenuto un importante riconoscimento. Parliamo delle altre aziende che sono riuscite a conquistare un posto nella top 10. Di seguito, la classifica completa:

Qatar Airways Singapore Airlines Cathay Pacific Emirates Airlines ANA All Nippon Airways Turkish Airlines Korean Air Air France Japan Airlines Hainan Airlines

Nella classifica, dato che onestamente non stupisce, non compare neanche una compagnia italiana. E’ bene sottolineare che la lista è frutto delle valutazioni di milioni di viaggiatori, chiamati a giudicare l’esperienza di volo in tutti i suoi aspetti.