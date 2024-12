La figlia di Michael Jackson, Paris, ha annunciato il fidanzamento con Justin Long: il post social sorprende i fan.

Paris Jackson, figlia della leggendaria popstar Michael Jackson, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Justin Long, suo compagno dal 2022. Lei stessa ha condiviso la lieta notizia con un post su Instagram, pubblicato in occasione del compleanno di Justin, produttore musicale. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Paris Jackson: l’annuncio del fidanzamento

La proposta di matrimonio è avvenuta in un contesto intimo e romantico, come rivelato dalla serie di foto pubblicate da Paris sui social.

Tra gli scatti, uno immortala il momento in cui Justin si inginocchia per farle la proposta, mentre un altro mostra l’elegante anello di fidanzamento.

Paris, visibilmente emozionata, ha dichiarato di essere entusiasta di questo nuovo capitolo della sua vita. “Buon compleanno, mio dolce blu” ha scritto nel post, aggiungendo: “Non potrei sognare nessuno di più perfetto per me“.

Paris e Justin condividono una grande passione per la musica. Lei, cantante e artista a tutto tondo, ha seguito le orme del padre, mentre Justin è un affermato produttore musicale. Secondo E!News i due si sarebbero iniziati a frequentare nel 2022, e in appena due anni hanno deciso di consolidare il loro amore convolando a nozze.

Il legame tra Paris e Michael Jackson

Paris Jackson, 26 anni, è la seconda figlia del Re del Pop, scomparso nel 2009.

Nonostante la pressione mediatica, Paris ha sempre cercato di costruirsi una carriera autonoma nel mondo della musica, mantenendo però vivo il legame con la sua famiglia e il ricordo del padre.

Ancora non sono stati rivelati i dettagli sulla data e sul luogo del matrimonio, ma le aspettative sono alte per quella che si preannuncia come una cerimonia unica e indimenticabile.