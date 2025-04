Micaela Ramazzotti svela i dettagli del matrimonio con Claudio Pallitto e rivela retroscena del suo passato con Paolo Virzì.

Micaela Ramazzotti si è raccontata senza filtri in un’intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha svelato dettagli inediti sulla sua vita privata e sul futuro con il suo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto. L’attrice, ex moglie del regista Paolo Virzì, ha parlato dell’amore che ha trovato con Pallitto. Poi il colpo di scena: presto si sposeranno.

Un amore nato sul set di Felicità

Ramazzotti ha rivelato che la loro storia è iniziata nel 2022, sul set del film Felicità, quando Pallitto aveva fatto un provino per una piccola parte. L’attrice ha raccontato il loro primo incontro con un aneddoto curioso: “Mi sono detta: ‘Dio mio, quanto mi servirebbe un personal trainer’, mi ero trascurata in quel periodo tra le responsabilità, i pensieri. In realtà, sono passati mesi prima che lo chiamassi per allenarmi” ha rivelato.

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha anche parlato delle difficoltà affrontate a causa delle critiche rivolte al suo compagno, definito dai media un semplice “orco tatuato“. Ramazzotti ha difeso Pallitto, spiegando come sia stato vittima di pregiudizi e come le accuse abbiano ferito entrambi, oltre ai suoi figli. Tuttavia, nonostante le difficoltà, l’attrice ha ribadito con forza il suo amore per lui e il desiderio di sposarlo.

Micaela Ramazzotti

“Sì, vorrei sposare Claudio, per la gioia di molti. Ma tanto non mi è mai interessato il giudizio degli altri, figuriamoci ora che ho 46 anni. Sarebbe una cerimonia intima, difficile da scoprire. È l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. Non bisogna vergognarsi dell’amore, non bisogna sentirsi stupidi o patetici perché si ama” ha detto l’attrice.

Il rapporto con l’ex marito Paolo Virzì

Parlando della sua relazione passata con Paolo Virzì, Ramazzotti ha ammesso che la fine del loro matrimonio è stata un momento doloroso, ma che il loro legame ha lasciato due figli meravigliosi, capaci di comprendere e perdonare gli errori dei genitori.

Ha anche riflettuto sulla sua infanzia e sul desiderio di indipendenza che l’ha spinta a costruire la sua carriera nel mondo del cinema.

“La fine di un matrimonio è un fallimento. Bisogna nascere due volte per cancellare gli errori, ed è impossibile. Si va avanti” ha dichiarato.