Al Grande Fratello Paolo Masella ha deciso di svelare apertamente a Letizia Petris di provare per lei dei sentimenti.

Al Grande Fratello sembra esserci del tenero tra Paolo Masella e Letizia Petris e, nelle ultime ore, il gieffino si è dichiarato alla coinquilina.

“Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Io l’ho ammesso a me stesso. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perché continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto. Tu dici che saresti un problema per me? E chi ha detto che non mi piacciono i problemi? Se mi piaceva Anita? No! Ho solo detto che mi piaceva esteticamente. A me non interessa l’estetica. Tu non solo sei bella, ma a me piaci in tutto il resto. Mi piaci come personalità, forza e valore, hai tutte le cose che cerco”, ha affermato lui cogliendo di sorpresa Letizia.

Letizia Petris: la dichiarazione fatta a Paolo Masella

A quanto pare il macellaio del GF, Paolo Masella, non è riuscito a trattenersi dallo svelare i suoi sentimenti alla coinquilina Letizia Petris che però, al di fuori della Casa del GF, ha un fidanzato ad attenderla. “Come sai io ho una persona fuori ed è giusta che prenda questa cosa in considerazione. Sai che io per te potrei essere un problema più che una soluzione? Ma di preciso quando hai avuto la conferma che mi vedi come più che amica?”, gli ha chiesto lei, dopo essersi detta lusingata per le sue parole.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro e se i due torneranno a esprimersi in merito alla questione. Il fidanzato di Letizia si chiama Andrea Contadini e sui social sono in tanti a chiedersi se romperà il silenzio in merito a ciò che è appena accaduto tra la fidanzata e il suo coinquilino del reality show. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere.