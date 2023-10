Belen Rodriguez sembra essere tornata in gran spolvero sui social, dove non ha mancato di condividere i dettagli della sua ultima vacanza.

Belen Rodriguez ha messo a tacere le voci che la volevano fortemente in crisi a causa della sua recente rottura da Stefano De Martino e, negli ultimi giorni, è tornata a mostrarsi via social in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni. I due stanno trascorrendo un soggiorno romantico sulle Dolomiti, e sui social la showgirl non ha perso occasione per mostrare alcuni dettagli dei loro pranzi in montagna e per fare una dedica al fidanzato. “Mio”, ha scritto la showgirl mostrando il fidanzato ai lati di un ruscello.

Belen Rodriguez: la dedica a Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez sembra essere entusiasta per la sua nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni e, sui social, non ha perso occasione per mostrare ai fan alcuni retroscena sulla loro vacanza sulle Dolomiti. Da settimane la showgirl non appariva sui social e non si è mostrata insieme ai figli e, la questione, le è valsa non poche critiche in rete. Sui social infatti c’è chi le ha intimato di tornare quanto prima a “fare la madre” e chi come sempre non ha perso occasione per criticare la sua nuova liaison.

Al momento la showgirl non sembra interessata a replicare contro i suoi detrattori, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. La storia tra Belen e l’imprenditore bresciano sarebbe iniziata solo da un paio di mesi, ma a quanto pare i due si conoscono già da 10 anni.