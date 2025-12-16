Meteo Natale e Santo Stefano 2025, le previsioni: rischio maltempo in arrivo

Meteo più dinamico durante le festività: possibile maltempo tra Natale e Santo Stefano. Ecco le previsioni.

Con l’avvicinarsi del Natale, le condizioni meteo sembrano destinate a cambiare. Dopo una fase dominata da alta pressione e temperature sopra la media, il modello europeo ECMWF prevede un’evoluzione più instabile, anche sull’Italia. Potrebbe essere occasione per andare al cinema, sono in uscita dei film super attesi, soprattutto se il tempo non sarà dei migliori. Ecco, a seguire, le previsioni.

Previsioni meteo Natale 2025: torna l’instabilità sul Mediterraneo

Il modello europeo ECMWF segnala un cambiamento importante per la settimana che precede il Natale. Dopo giornate influenzate da correnti occidentali miti, la situazione barica sull’Europa muterà, con una progressiva ritirata dell’alta pressione verso l’Atlantico e la Scandinavia. Questo spostamento aprirà la porta a nuove perturbazioni che tenderanno a colpire il bacino del Mediterraneo.

Per l’Italia, ciò potrebbe significare un’alternanza di giornate asciutte e altre più instabili. La localizzazione dei fenomeni non è ancora chiara, perché “dipenderà dal percorso effettivo dei sistemi perturbati“, come dichiarato 3Bmeteo e che sarà definibile solo nei giorni immediatamente precedenti.

Sul fronte termico, le temperature si manterranno “in linea con il periodo o leggermente superiori“, ma il clima sarà meno mite rispetto a quello dei giorni passati.

Natale e Santo Stefano: possibili piogge e neve in montagna

Secondo le proiezioni più recenti de IlMeteo.it, il periodo di Natale e Santo Stefano potrebbe stabilirsi sull’Europa una configurazione nota come “blocco a bicella” (o rex blocking).

Le perturbazioni in arrivo da ovest potrebbero portare precipitazioni anche consistenti già dal 23 dicembre, con effetti fino a Natale e Santo Stefano. Si prevede anche la “possibilità più che concreta di abbondanti nevicate sull’arco alpino“, seppur con dettagli ancora da precisare per quanto riguarda le quote.

In sostanza, le feste natalizie 2025 potrebbero essere accompagnate da un tempo più instabile e freddo, con piogge e neve soprattutto nelle zone montane. Un periodo da seguire attentamente nei prossimi aggiornamenti.