Le figurine di Messi e Maradona raggiungono valori da record: ecco quelle che hanno cifre davvero esorbitanti.

Sessant’anni dopo i primi album Panini, il mercato delle figurine vive una nuova stagione d’oro, sospesa tra nostalgia e investimento. L’idea nata nel 1960 dai fratelli Panini, che immaginarono album da riempire per celebrare il calcio, si rivelò subito un successo clamoroso. La consacrazione arrivò nel 1970 con l‘accordo FIFA che portò alla creazione del primo album ufficiale della Coppa del Mondo: oggi i collezionisti pagano cifre da capogiro per accaparrarsi quelle più ricercate, tra le quali ci sono quelle con il volto di Maradona.

La figurina nera di Messi e il record mancato

La scintilla che ha riacceso il dibattito in questi giorni è stata la vendita di una rarissima figurina di Lionel Messi legata al Mondiale 2014. Panini introdusse, per quella edizione, varianti con bordi colorati pensate per aumentare la rarità.

Il bordo nero, il più sfuggente, è diventato il protagonista di un’aggiudicazione da oltre 100mila sterline. Il collezionista americano che la possedeva, dopo aver acquistato centinaia di bustine nel tentativo di completare l’album, ha scoperto di avere tra le mani un piccolo tesoro. Nonostante la cifra impressionante, ve ne sono altri di più costosi.

Il primato resta, infatti, nelle mani di Diego Armando Maradona, la cui figurina del 1980, risalente agli anni dell’Argentinos Juniors, ha raggiunto un valore che sfiora il mezzo milione di euro. È un simbolo di un’epoca irripetibile, un frammento della storia del calcio argentino e mondiale che continua a esercitare un fascino incomparabile.

Le dieci figurine che valgono una fortuna

Andiamo avanti, menzionando la figurina con l’immagine di Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona che racconta l’alba di una carriera straordinaria e che vale 60mila euro, mentre la successiva figurina Mega Craques 2003-2004, oggi considerata una delle più preziose legate al portoghese, testimonia l’ascesa definitiva del giovane talento.

Il giovane Ronaldo Fenomeno immortalato nel periodo del PSV, il sorriso timido di Zinedine Zidane ai tempi del Cannes e le icone contemporanee come Neymar nel Mondiale 2014 e Kylian Mbappé nel 2018 completano un contesto che unisce generazioni diverse.

L’elenco non sarebbe completo senza due protagonisti agli estremi della storia del calcio: Erling Haaland, rappresentato nella sua fase salisburghese e Pelé, ritratto nel 1958 quando il mondo stava appena scoprendo il ragazzo destinato a diventare il re.

Ecco un riepilogo delle cifre: Diego Maradona, Panini Argentinos Juniors 1980 – € 470.000; Lionel Messi, Panini Mondiale 2014 bordo nero – € 115.000; Cristiano Ronaldo, Sporting Lisbona 2002-2003 – € 60.000; Ronaldo Nazário R9, PSV Eindhoven 1994 – € 34.000; Zinedine Zidane, Panini Foot 92 Cannes – € 33.000; Kylian Mbappé, Panini Mondiali 2018 – € 17.000; Neymar Jr, Panini Mondiale 2014 – € 12.000; Cristiano Ronaldo, Panini Mega Craques 2003-2004 – € 10.000; Erling Haaland, Panini Fussball Bundesliga 2019 Red Bull Salzburg – £ 8.557 (circa € 10.000); Pelé, Alifabolaget Panini 1958 – € 7.300.