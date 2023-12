Meghan Markle ha svelato per la prima volta la strana richiesta che le avrebbe fatto suo figlio, Archie, che ha appena 4 anni e mezzo.

Nel corso di un’intervista sul film Netflix The After, Meghan Markle ha svelato l’inaspettata e curiosa richiesta a lei fatta dal suo primogenito, Archie Harrison, che aveva avuto modo di incontrare il regista del film, Milan Harriman, il quale avrebbe mostrato al piccolo come usare una macchina fotografica. A seguire la duchessa avrebbe quindi deciso di regalare a suo figlio una macchina fotografica in formato giocattolo e Archie avrebbe protestato affermando: “Ma questa non è una Leica!”

Meghan Markle

Meghan Markle: la richiesta del figlio Archie

Meghan Markle ha confessato (stando a quanto riporta People) un capriccio a lei fatto di recente da suo figlio Archie Harrison, di soli 4 anni e mezzo. Il bambino avrebbe incontrato il regista del film Netflix The After e sarebbe rimasto affascinato da una sua macchina fotografica. Per questo avrebbe chiesto a sua madre di fargli avere addirittura una Leica, ma Meghan sarebbe stata irremovibile: “Né ora né per Natale”, avrebbe precisato la duchessa moglie di Harry.

Le Leica sono tra le macchine fotografiche più celebri del mondo e possono arrivare a costare anche diverse migliaia di euro. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti, tra i fan di tutto il mondo, sperano di saperne presto di più, ma al momento Meghan non ha svelato ulteriori dettagli sulla sua vita al fianco dei piccolo Archie e Lilibet Diana.