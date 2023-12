Alessandro Cecchi Paone ha rotto il silenzio sulle sue attese nozze con Simone Antolini, che verranno celebrate il 22 dicembre.

Alessandro Cecchi Paone ha trovato la vera felicità accanto al fidanzato Simone Antolini e, al Corriere della Sera, ha svelato alcuni dettagli e retroscena sul loro matrimonio (che verrà officiato da Emma Bonino il 22 dicembre). Il conduttore tv ha innanzitutto specificato che:

“L’unione sarà in regime di separazione di beni. Casomai qualcuno pensasse che uno dei due lo fa per interesse“, e ha aggiunto: “Ci uniremo civilmente (…) Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà, qualora anche la mamma di Melissa sia d’accordo, di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”.

Alessandro Cecchi Paone: la divisione dei beni

I due si sposeranno in regime di divisione dei beni ma Cecchi Paone sarebbe pronto a contribuire nella crescita della figlia che Simone ha avuto da una sua precedente relazione (e rimasta a vivere con la madre). “La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario”, ha dichiarato il volto tv che, in questi anni, sarebbe riuscito a instaurare con lei un buon rapporto. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? I fan non vedono l’ora di vedere le foto del loro grande giorno.