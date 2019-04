Meghan Markle: è lei la più bella del reame? La risposta della scienza

Meghan Markle più bella di Kate Middleton? La scienza interviene per dare una risposta al confronto tra la duchessa di Sussex e la moglie del principe William.

Meghan Markle è la più bella del reame? La moglie del principe Harry d’Inghilterra è sotto costante attenzione. La sua vita e la sua bellezza sono oggetto di un pressing incessante, che si innesta tra il rigido protocollo di corte, i flash impietosi dei paparazzi e il confronto senza sconti con la sua più celebre cognata Kate Middleton, duchessa di Cambridge.

Meghan Markle e Kate Middleton: bellezze a confronto

Meghan Markle è davvero la più bella della Famiglia Reale? Una risposta affermativa arriverebbe dalla formula matematica usata dal chirurgo estetico Julian De Silva, del Centre For Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery di Londra, per analizzare la bellezza delle star. Ebbene sì, secondo la scienza, sarebbe lei la donna più bella della Royal Family, in barba all’ardua impresa di ‘spodestare’ il carisma e lo stile evergreen di Kate.

MEGHAN MARKLE

La matematica spiega la bellezza di Meghan

La spiegazione sarebbe piuttosto semplice e, udite udite, scientificamente non farebbe una grinza. De Silva si è affidato allo studio delle proporzioni del volto attraverso la ‘sezione aurea’. Detta anche ‘costante di Fidia’ o ‘proporzione divina’, nota anche come ‘Beauty Phi’, è l’equazione matematica che la governa è la ‘Golden Ratio’, espressa dal numero irrazionale 1,6180339887, applicabile ad ogni campo della scienza e della conoscenza (dalle arti visive, alla musica, alla bellezza).

Leonardo da Vinci la usò per disegnare il corpo perfetto nel suo famoso ‘uomo Vitruviano‘. L’idea di fondo è che più un viso o un corpo si avvicinano a questo valore ideale, più sono belli. Dagli accurati calcoli sarebbe emerso il primato di Meghan Markle di più bella del Regno, seguita a ruota da Kate Middleton.

Questione di coefficienti di bellezza

Il naso di Meghan, dalla conformazione estetica quasi perfetta, si combina con il posizionamento di occhi e mento a forma di V, standard richiestissimo dalle donne. Questo permette all’ex attrice di avere un coefficiente di bellezza di 87.4%. La soglia di perfezione si attesta sul 98.5%.

Per la splendida moglie del principe William, invece, un secondo posto di tutto rispetto, con un punteggio di 86.8%.