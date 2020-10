Maurizio Battista è ricoverato in un ospedale di Roma a causa di una brutta pancreatite. Quali sono sulle sue condizioni di salute?

Ore difficili per Maurizio Battista, comico dalla lingua pungente molto amato dal grande pubblico. L’uomo è stato ricoverato presso un ospedale di Roma a causa di una brutta pancreatite. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Maurizio che, attraverso il suo profilo Facebook, ha condiviso un video dall’ospedale. Il comico è disteso a letto, con tanto di flebo, ma non ha perso il suo meraviglioso sorriso.

Ha raccontato ai fan che, qualche giorno fa, ha iniziato ad avvertire alcuni dolori, ma credeva che fosse un problema passeggero. Con il passare delle ore, però, le sue condizioni non sono migliorate. “Grazie ad Alessandra – dice Maurizio – che mi ha praticamente preso per i capelli e portato qui”.

Maurizio Battista ricoverato: il motivo

Grazie all’insistenza della compagna Alessandra Moretti, Battista ha accettato di andare in ospedale. Arrivato in nosocomio, i medici hanno subito predisposto il ricovero. Maurizio ha raccontato:

“Me la sono vista brutta ma, come dice Vasco, sono ancora qua. Sono in ospedale e sto cercando di guarire da una bruttissima infiammazione al pancreas che mi ha debilitato alla grande”.

Battista è in buone mani ed è lui stesso a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. A preoccuparlo, infatti, non è tanto la pancreatite quanto un progetto al quale ha lavorato molto.

L’annuncio di Maurizio Battista

Dopo aver tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute, Maurizio ha fatto un annuncio che non avrebbe mai voluto fare. Il comico avrebbe dovuto dare vita ad uno spettacolo al quale aveva lavorato tanto, ma è stato annullato. “Il problema non è tanto il pancreas e l’infiammazione – dice Battista – ma che stasera c’era una serata alla quale avevamo lavorato tantissimo”.

La serata alla quale fa riferimento il comico è quella al Drive in “Paolo Ferrari” di Ostia. “Vi comunicheremo a quando sarà rimandata. Ho più di qualche doloretto ma… daje forza” ha concluso Maurizio. Il comico non perde mai il suo sorriso e, nonostante la pancreatite, rivolge un pensiero al pubblico, lo stesso che da anni lo segue in ogni sua avventura.