Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati paparazzati per le vie di Milano. L’ex coppia di nuovo assieme in occasione del primo giorno di scuola dei figli.

Circa un anno fa Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da allora è passato un po’ di tempo, con entrambi che hanno cercato di intraprendere una nuova strada. In base agli ultimi rumors, però, tra i due ci sarebbe un riavvicinamento, con l’ex coppia che è stata recentemente fotografata per le strade di Milano assieme ai figli in occasione del loro primo giorno di scuola.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, primo giorno di scuola dei figli

Dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, il cuore di Eros Ramazzotti è tornato a battere per la modella Marica Pellegrinelli. Una storia d’amore che ha fatto sognare i fan del cantante, con la coppia che è convolata a nozze nel 2014, per poi decidere di dirsi addio nel 2019. Dalla loro relazione sono nati i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di 9 e 5 anni.

MARICA PELLEGRINELLI

Proprio in occasione del loro primo giorno di scuola, i due ex coniugi hanno deciso di accompagnarli assieme. Il settimanale Nuovo ha pubblicato le foto della famiglia riunita, pronti per il ritorno in classe. A destare particolare interesse, però, è la complicità che la coppia continua a mostrare, con i fan che sperano in un possibile ritorno di fiamma.

Marica Pellegrinelli e la separazione da Eros

In attesa di scoprire se Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti torneranno assieme, i due hanno continuato nel corso di questi mesi a mostrare sempre grande rispetto l’uno nei confronti dell’altra, con un affetto rimasto immutato.

Lo stesso cantante, poco dopo la separazione, aveva difeso l’ex moglie attraverso un video pubblicato su Instagram dicendo: “Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana e volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate, è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. Tutto quello quello che ho letto non è la realtà, Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato in tutte le schifezze che ho letto”.

Dal suo canto Marica Pellegrinelli, nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma. Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”.