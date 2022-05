La maturità 2022 vedrà gli studenti con le mascherine o senza? Vediamo le ipotesi al vaglio degli esperti: dal via libera allo stop.

Il prossimo 22 giugno inizia la maturità 2022 e milioni di studenti proveranno a dare il massimo. Nelle ultime ore, però, si sta facendo un gran parlare delle mascherine: saranno obbligatorie anche quest’anno oppure ci sarà un via libera? Gli esperti stanno valutando diverse ipotesi, ma non hanno ancora trovato un accordo.

Maturità 2022: studenti con mascherine o senza?

La maturità 2022 si avvicina e gli studenti, specialmente coloro che non si sono impegnati molto, stanno cercando di recuperare il tempo perso. Gli esperti, nel frattempo, stanno discutendo un altro aspetto importante: esame con le mascherine o senza? Per ora non è stata ancora presa una decisione da parte del Ministero della Salute, ma le ipotesi al vaglio sono diverse. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, è stato intervistato da Fanpage.it e ha ammesso di essere favorevole al via libera. “È possibile fare a meno delle mascherine in classe adesso“, anche considerando il fatto che “gli spazi per gli esami spesso sono anche più ampi delle normali aule, quindi sarebbe possibile garantire il distanziamento necessario tra i banchi”, ha spiegato Costa a Fanpage.it.

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, sembra d’accordo con il collega. “Un abbandono della mascherina in anticipo sarebbe auspicabile, ma non posso deciderlo io da solo. Personalmente penso che l’obbligo possa cadere anche in anticipo. Oggettivamente, per quella che è la circolazione del virus oggi, se posso battermi per togliere l’obbligo in queste due settimane da 30 gradi mi batterò. Per le fasce d’età più basse l’abbandonerei definitivamente anche per il futuro, lasciandola solo in determinate occasioni il prossimo anno solo se il virus dovesse determinare effetti negli ospedali“, ha dichiarato nel corso di un intervento su Radio Cusano Campus.

Il ministro dell’Istruzione invita alla cautela

Mentre i sottosegretari alla Salute sembrano favorevoli all’abbandono della mascherina anche durante la maturità 2022, il ministro dell”Istruzione invita alla “cautela“. A suo dire, “non siamo ancora fuori” dalla pandemia da Covid-19 e abbassare la guardia adesso sarebbe molto rischioso. Inoltre, c’è anche un messaggio educativo importante in ballo: “Noi abbiamo insegnato ai nostri ragazzi ad avere attenzione e rispetto per gli altri, non puoi far passare il messaggio ‘via la mascherina’ come un atto di liberazione. È un atto di responsabilità, è diverso“.

