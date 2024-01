Prime parole di Matthew dopo l’addio misterioso al talent Amici. Il ragazzo era uscito dalla scuola con la fidanzata Mew.

Annata davvero particolare, quella della scuola di Amici. Infatti, a prendersi la scena nelle scorse settimane sono stati due allievi che hanno detto addio, in modo molto misterioso, alla scuola. Parliamo di Mew e di Matthew che, insieme, hanno lasciato il talent. Dopo le parole della ragazza, ecco arrivare anche quelle del giovane cantante che su Instagram ha rotto il silenzio.

Matthew, la verità sull’addio ad Amici

Maria De Filippi

Dopo diversi giorni dal suo addio ad Amici, il giovane cantante ha voluto dare per la prima volta la sua versione dei fatti o, per lo meno, far conoscere il suo status attuale.

Matthew si è subito rivolto ai fan sottolineando l’importanza dell’esperienza vissuta ma anche il turbinio di emozioni affrontate: “Penso sia sempre molto difficile mettere a nudo le proprie fragilità e insicurezze ma è quello che voglio fare in questo video. Entrare dento la scuola mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e maturare a livello artistico e personale”.

L’attenzione del ragazzo si è poi spostata su Maria De Filippi, chiamata in causa per la sua disponibilità e per i suoi insegnamenti e alla quale il cantante ha mandato un forte abbraccio.

Infine, un passaggio su Mew, la sua fidanzata. In questo senso il giovane ha detto: “Due anime non si incontrano mai per caso”. Parole a cui si è aggiunta la precisazione sul fatto che sia stato lui a seguire la giovane nella decisione di uscire dalla scuola e non viceversa.

Di seguito anche il post Instagram del giovane cantante sul suo addio: