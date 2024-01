La conduttrice e imitatrice Francesca Manzini ha raccontato i disturbi alimentari di cui ha sofferto e che l’hanno portata a momento drammatici.

Un libro – Stay Manza – per parlare dei suoi disturbi alimentari e anche il modo in cui ne è uscita: Francesca Manzini ha scelto di confessarsi a 360° anche per dare un messaggio a tutte le persone. La donna, nota conduttrice e imitatrice, ne ha parlato nel dettaglio a Gente dove ha ammesso le sue problematiche.

Francesca Manzini e i disturbi alimentari

Francesca Manzini

La Manzini ha raccontato cosa ci fosse dietro le sue problematiche alimentari: “Dietro ai disturbi alimentari c’è sempre un trauma psichico, la sensazione di non essere amati. Mio padre, che è un dirigente della Lazio, era sempre via o comunque distratto dal lavoro e mia madre era troppo assorbita dai suoi problemi coniugali per occuparsi di me”.

Per questa ragione la donna si era ritrovata a tuffarsi nel cibo. La famosa imitatrice ha spiegato di essere arrivata a pesare anche 92 kg: “Credo di aver iniziato a imitare la voce degli altri perché la mia non la sentivo. Era il mio corpo a parlare, prima ingrassando e poi dimagrendo”.

Dopo alcuni consigli medici, la donna iniziò la dieta: “Con la dieta iniziai a mangiare sempre meno e a sentire sempre meno la fame. Ero terrorizzata dal diabete e, senza accorgermi, scivolai nell’anoressia. Persi 25 chili in otto mesi, arrivando a pesare 47 chili e io sono alta 1 metro e 70″.

Tale situazione ha portato la donna a rischiare la vita ma anche a diventare bulimca: “Quando mi abbuffavo poi mi inducevo il vomito”.

La rinascita

Solo il tempo l’ha portata a stare meglio e comprendere le cose importanti: “Poco prima della pandemia mi diagnosticarono un tumore, che io affettuosamente ho chiamato ‘Rino Tumo’, per fortuna piccolo e circoscritto”, ha ammesso la conduttrice.

Proprio questo male le ha “risvegliato la voglia di vivere” e cambiare le sue abitudini: “Ora se sono in ansia non mi butto sull’amatriciana, al massimo mangio un cioccolatino. Ogni giorno è una conquista. E cerco di fare sport”, ha detto la Manzini.

Di seguito anche un post Instagram della donna: