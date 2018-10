Matteo Salvini: jogging notturno all’ombra del Colosseo!

Matteo Salvini è stato pizzicato da Chi mentre faceva jogging per le vie della Capitale insieme a una personal trainer.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato sorpreso da Chi mentre correva nei pressi del Colosseo, con berretto nero e al fianco di una personal trainer. Sembra quindi che il ministro abbia deciso di rimettersi in forma, e del resto la fidanzata Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco, sembrava essere dello stesso parere: “Matteo ha messo su un po’ di pancetta”, aveva raccontato a Oggi.

Matteo Salvini: jogging per le vie della Capitale

Salvini ha scelto lo stupendo paesaggio della città Capitolina per concedersi un momento dedicato alla cura della forma fisica: negli scatti di Chi si vede il ministro dell’Interno correre al fianco di una personal trainer, intenta a spronare il suo ritmo.

Chissà se l’idea di andare a correre sia venuta al ministro o alla sua fidanzata, Elisa Isoardi, la quale nell’ultima intervista a Oggi aveva espresso la sua preoccupazione per la forma fisica del fidanzato:

“Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti – aveva raccontato a Oggi Elisa Isoardi – ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico.”

Matteo Salvini e Elisa Isoardi presto sposi?

Benché la coppia stia insieme da parecchio tempo, e in più d’un caso Elisa Isoardi avesse dedicato teneri e romantici post al ministro dell’Interno sul suo profilo Instagram, per il momento sembra che la coppia non abbia ancora fatto progetti per i tanto attesi fiori d’arancio:

“Stiamo benissimo così, abbiamo trovato un grande equilibrio e pensiamo solo a stare bene insieme. Sono quattro anni che siamo fidanzati, però siamo anche due persone che lavorano tanto quindi per noi trovare la giusta misura del nostro rapporto è già un bel traguardo”, aveva raccontato a Chi la conduttrice.