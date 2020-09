Martedì 29 settembre su Real Time debutta la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia: tre le coppie protagoniste.

Ambra e Marco, Federica e Fulvio, Cecilia e Luca: sono stati loro i protagonisti della scorsa edizione di Matrimonio a prima vista Italia, che per la prima volta è andato in onda su Real Time. Ora la trasmissione nella quale, con l’ausilio di un team di esperti, si cerca di creare nuove coppie facendo sposare coppie di perfetti sconosciuti (che si vedono per la prima volta sull’altare) sta per tornare con una nuova edizione. Saranno sempre sempre tre le coppie protagoniste del reality.

Matrimonio a prima vista Italia 2020: quando inizia

L’appuntamento con la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2020 è per martedì 29 settembre su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

Il team di esperti incaricato di formare le tre coppie è composto dalla sessuola Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.

Come da tradizioni i protagonisti di Matrimonio a prima vista si incontrano per la prima volta nel momento delle nozze, poi vivranno insieme per un periodo di cinque settimane al termine del quale dovranno decidere se restare sposati o se divorziare.

Matrimonio a prima vista Italia: le coppie delle precedenti edizioni

Quella che inizierà il prossimo 29 settembre sarà la quinta edizione di Matrimonio a prima vista Italia: le prime tre erano state trasmesse da Sky Uno e in chiaro su Tv 8, la quarta e la quinta da Real Time.

Delle tre coppie della scorsa edizione solo quella formata da Cecilia e Luca aveva deciso di continuare il matrimonio. Una volta terminato il programma, però, le cose tra i due non sono proseguite per il meglio, tanto che un paio di giorni dopo il sì pronunciato al team di esperti hanno deciso di separarsi. Una decisione presa più che altro da Luca.

