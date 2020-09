Il prossimo 17 novembre uscirà, in tutto il mondo, il libro di Barack Obama dal titolo A Promised Land. In Italia il libro sarà pubblicato dalla Garzanti.

Dopo il successo letterario di Becoming, l’autobiografia di Michelle Obama, anche l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack, ha scritto un nuovo libro. Il titolo è A Promised Land e sarà diviso in due volumi, ma non è tutto. L’uscita del libro è fissata per il prossimo 17 novembre e cresce l’attesa su cosa sarà scritto nelle 768 pagine di cui consta il libro.

Barack Obama vende i diritti alla Crown

In Italia il libro di Barack Obama sarà pubblicato dalla Garzanti, come accaduto per quello dell’ex First Lady Michelle. Ma bisogna sapere che i coniugi Obama hanno venduto i diritti di pubblicazione, delle loro memoria, alla Crown. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 65 milioni di dollari, quasi 55 milioni di euro.

Per i più curiosi, inoltre, possiamo dire che la prima parte del libro sarà dedicata, essenzialmente alle esperienze politiche di Obama. Da quando ha preso parte ai primi movimenti politici fino a quando non ha deciso di mettersi in gioco e concorrere per la Casa Bianca.



Per la prima stampa del libro, inoltre, si è pensato a un 3 milione di copie, di cui un milione saranno stampate in Germania e trasportata in America tramite 112 container divisi su tre navi. Il libro della moglie, uscito nel 2018, inoltre, ha venduto in tutto il mondo ben 10 milioni di copie.

Barack Obama Michelle Obama

Il primo libro di Barack Obama

Obama non si trova di certo al suo primo esordio letterario, anzi. Il primissimo libro che ha pubblicato, infatti, risale al 1995 con il titolo I sogni di mio padre. Un racconto sulla razza e l’eredità. Il libro, inoltre, risale a prima che venisse eletto presidente e in quel periodo, però, ricopriva la carica di presidente presso la Harvard Law Review, il giornale dedicato alla facoltà di Giurisprudenza di Harvard.