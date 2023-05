Curioso episodio per Massimo Boldi che si è trovato a fare i conti con un problema col suo Suv in pieno centro di Milano.

Come ci sia finito non è dato saperlo, ma quel che è certo è che Massimo Boldi bloccato e impantanato sulle rotaie del tram in pieno centro a Milano è una scena che in queste ore tantissimi utenti del web non si sono voluti perdere. Il noto attore ha vissuto una disavventura che, per fortuna, sembra essere finita per il meglio.

Massimo Boldi e l’auto sulle rotaie del tram: il video

Nelle scorse ore, pare nella serata di venerdì o in quella di sabato, per le vie di Milano, è andata in scena una vera e propria disavventura per Massimo Boldi. Il noto attore, infatti, si è ritrovato col suo Suv bloccato sulle rotaie del tram.

Nello specifico, l’attore era impantanato nel fango che, evidentemente, si era formato a causa della pioggia di questi ultimi giorni.

L’uomo è stato ripreso da diversi presenti che si sono accorti non solo della vettura in un posto davvero particolare ma anche che alla guida c’era appunto il noto volto Vip.

Sembra che Boldi abbia sbagliato corsia alla guida della sua auto e che sia rimasto bloccato nella fanghiglia per pura sfortuna. Prima di ripartire, però, è dovuto restare fermo a lungo per permettere le operazioni di “disincaglio “soccorso” avvenute grazie anche a dei passanti che sembra lo abbiano aiutato.

Le immagini vedono appunto Cipollino alle prese con retromarcia e spunto incitato dai presenti: “Forza Massimo. Ce la fai. Vai vai vai!”.

Alla fine, per fortuna, ecco lo spunto decisivo arrivato grazie alla spinta delle persone che lo hanno aiutato e che in cambio hanno ricevuto un grazie speciale e qualche foto.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha condiviso il momento della problematica del noto attore:

no ragazzu mi sento male massimo boldi incastrato sui binari pic.twitter.com/nCD2bEAHKk — matthieu vicario (@teostardo) May 13, 2023

