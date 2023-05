Famiglia, lavoro e tanti impegni. Eros Ramazzotti ha “perso” la cognizione del tempo ed è stato autore di una simpatica gaffe social…

Sarà il fatto di essere diventato nonno e i tantissimi impegni lavorativi che lo vedono andare in giro per l’Europa in tour, ma Eros Ramazzotti ha decisamente “perso il senso del tempo” o, comunque, ha fatto confusione su alcune date. Una di queste quella che riguarda la Festa della mamma. Sui social, infatti, il cantante è stato autore di una epica gaffe che ha fatto sorridere anche per la sua immediata replica per correggersi…

Eros Ramazzotti: la gaffe sulla Festa della mamma

Eros Ramazzotti

Come detto, probabilmente a causa dei tanti impegni lavorativi, Eros ha un po’ perso la cognizione del tempo e ha “anticipato” di un giorno la Festa della mamma che cade oggi domenica 14 maggio. Lui, però, sabato 13 ha pubblicato una storia in cui dava gli auguri a tutte le mamme. L’artista ha condiviso una foto di una meravigliosa pianta, citando una frase dello scrittore statunitense Mich Albom.

Un gesto molto bello ma, come avrete capito, arrivato un giorno in anticipo. Molti utenti lo hanno notato e poco dopo glielo hanno fatto notare dato che lo stesso Ramazzotti ha poi condiviso una sorta di replica cone “le scuse” e un simpatico messaggio: “Naturalmente ho sbagliato giorno, sono fuso, ma va bene lo stesso. Volo”.

Di seguito, invece, anche un post Instagram del cantante con tutte le tappe del tour che conferma come sia decisamente impegnato:

Riproduzione riservata © 2023 - DG