Tensione alle stelle al Grande Fratello con Massimiliano Varrese che ne ha dette di tutti i colori a Rosy Chin e non solo.

La permanenza forzata nella Casa del Grande Fratello sta portando alcuni concorrenti ad alzare i toni e ad andare in escandescenza anche per le situazioni più futili. La conferma è arrivata nelle ultime ore con Massimiliano Varrese protagonista di parole pesanti nei confronti soprattutto di Rosy Chin.

Massimiliano Varrese, le parole a Rosy Chin

Massimiliano Varrese

A generare forti tensioni all’interno della Casa sono stati i pasti, in particolare i pranzi e le cene. Varrese, in queste ore, se l’è presa con Rosy e il suo trovarsi sempre alle prese con i fornelli e occuparsi lei del cibo per i concorrenti. “Lei pensa di essere la regina della cucina”, ha detto in tono non contento l’attore parlando della Chin.

Sponda Rosy, la donna ha replicato: “E tu il re delle sentenze”. Le problematiche tra i due sono andate avanti ancora: “Mi infastidisce il fatto che quando sono stati fatti gli gnocchi Vittorio è stato sgridato perché rallentava il lavoro. Come se avesse fatto chissà che cosa”.

A quel punto la donna ha chiesto all’attore se stesse scherzando o meno e a quel punto ha risposto con fare duro: “Guarda che hai Buddha davanti a te e ti ribalto eh! Ma chi ti ha mai offeso? Per una passata di pomodoro in più? Cosa ti ho detto? Perché ti ho suggerito di placarti? Massimiliano stai scherzando o cosa?”.

La situazione, però, è andata avanti e la stessa chef ha raccontato successivamente a Fiordaliso altre parole che Varrese le avrebbe detto: “Fate andare in cucina la Bea che cucina meglio. Togliete la chef cinese dalla cucina”.

Di seguito anche un post su X di un utente che le parole di Rosy che le avrebbe detto proprio Massimiliano: