Dichiarazioni forti di Massimiliano Varrese al Grande Fratello. L’attore ha rivelato di avere una persona fuori che, forse, lo aspetta.

Si è preso la scena al Grande Fratello prima per le liti con Beatrice Luzzi, poi per la storia, o presunta tale, con Heidi Baci. Ora, Massimiliano Varrese spiazza tutti e confida di avere, forse, una persona fuori che lo aspetta. L’attore ha raccontato anche di sentirsi più libero e di aver capito molte cose grazie all’esperienza nel reality.

Massimiliano Varrese: “Ho una persona fuori”

Massimiliano Varrese

Parlando con altri concorrenti del GF, Varrese ha fatto alcune dichiarazioni davvero a sorpresa. “Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a vedere quello che ho fuori”, ha esordito l’attore.

Poi, proseguendo nel suo discorso, ecco la rivelazione: “E a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia via, ora non lo so, vedremo. Forse ora uscendo, se lei è libera, se è rimasta colpita da tutti questo… perché conoscendola sarà…”.

“Non è che non ci ho mai pensato in questo periodo. Però mi è servito magari a rivalutare fuori, a lasciarmi andare completamente e apprezzare anche questa persona che sta fuori. Io ci ho sempre pensato”.

Le parole di Massimiliano hanno lasciato piuttosto sorpresi i presenti che ascoltavano e anche i telespettatori, specie alla luce di quanto accaduto fino a poco tempo prima con Heidi nella stessa Casa del GF. Da capire se l’attore vorrà dare qualche delucidazione in merito o se sarà proprio lo stesso programma a voler fare in qualche modo chiarezza.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha condiviso le parole dell’attore e ha anche mostrato, in modo poco cortese, come non abbia apprezzato il commento dell’attore: