Ospite a Che tempo che fa Massimiliano Allegri ha confessato tutto il suo amore per Ambra Angiolini, parlando anche delle loro nozze.

A poche ore di distanza l’uno dall’altra, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini hanno confessato reciprocamente il loro amore in diretta TV (lui a Che tempo che fa, lei a Domenica In). L’allenatore della Juventus ha anche parlato delle loro chiacchieratissime e mai confermate nozze, confessando al salotto televisivo di Fabio Fazio:

“Non ci siamo ancora sposati, ma ci siamo sposati quando ci siamo visti. Ambra è una donna eccezionale.”

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sposeranno?

Da mesi imperversano i gossip sulle presunte nozze dell’allenatore della Juventus e Ambra Angiolini, e adesso finalmente anche i due diretti interessati hanno detto la loro in merito, confermando di provare un amore forte e sincero l’uno per l’altra.

Ambra Angiolini

“Lui è una persona che mi ha insegnato tanto. Ora credo di nuovo nell’amore e nel futuro. Mi insegna a stare tranquilla sul lavoro, a non fare sfuriate perché sono troppo passionale. Poi, sorride da Dio e sono due anni che rido”, ha detto lei a Domenica In.

La confessione di Ambra Angiolini sulle nozze

Le nozze, che secondo Chi si sarebbero dovute tenere nei prossimi mesi in Toscana, non sembrerebbero in realtà essere state organizzate, anche se quello tra i due è stato sicuramente un matrimonio “spirituale“.

Nel salotto di Mara Venier la showgirl, che da sempre ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla relazione con l’allenatore, ha detto di non sentire l’esigenza di sposarsi:

“Non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre ‘fidanzate di’, ‘mogli di’, ‘ex di qualcun altro’. Io amo un uomo e questo può bastare”, ha detto. Insomma, l’amore tra i due sembra procedere a gonfie vele, e su Instagram sono in tanti a chiedersi se nonostante le ultime dichiarazioni la coppia decida comunque di convolare a nozze!