Dall’1 maggio dovremmo dire addio alle restrizioni legate al Covid, mascherine al chiuso e green pass in primis: Ricciardi non è d’accordo.

Giovedì 28 aprile 2022, il Consiglio dei ministri si riunirà per decidere se e come rallentare le restrizioni legate al Covid-19. In linea teorica, a partire dall’1 maggio, gli italiani dovrebbero ricevere nuove linee guida da rispettare. Queste dovrebbero prevedere l’addio alle mascherine al chiuso e al green pass. Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, non è assolutamente d’accordo.

Mascherine al chiuso e green pass dall’1 maggio: parla Ricciardi

Dall’1 maggio 2022 dovremmo iniziare a tornare un po’ alla normalità. Dopo quasi tre anni di pandemia da Covid-19, le persone sono sfinite e vorrebbero chiudere in un cassetto tutte le restrizioni. Giovedì 28 aprile, il Consiglio dei ministri si riunirà proprio per decidere il da farsi, ma le previsioni sono tutt’altro che rosee. La strada che il Governo intende percorrere, questo almeno quanto trapelato negli ultimi giorni, prevede l’abolizione del green pass per avere accesso ai luoghi pubblici, fatta eccezione per gli ospedali, le Rsa e tutte le altre strutture sanitarie. Per quel che riguarda le mascherine al chiuso, invece, c’è un grande interrogativo: qualcuno sostiene che sia il caso di tenerle ancora in uso, mentre altri sono per il via libera.

In attesa di scoprire le decisioni del Consiglio dei ministri, Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza e docente di Igiene Pubblica all’Università Cattolica di Milano, ha chiaramente espresso la sua posizione in merito alle restrizioni. A suo dire, vista la curva dei contagi, è il caso di mantenere l’allerta alta.

“Mascherine al chiuso? Vanno tenute ovunque. (…) Manterrei invariati gli obblighi che ci sono. In più a ottobre un richiamo con i vaccini aggiornati servirà per tutti“, ha dichiarato Ricciardi alla Stampa. Dopo l’1 maggio, secondo il suo parere, non deve cambiare nulla rispetto ad oggi. Questo significa tenere in piedi tutte le restrizioni.

L’invito di Walter Ricciardi a tutti i cittadini

Walter Ricciardi ha invitato tutta la popolazione alla prudenza. Il Covid c’è ancora e la sua trasmissibilità, anche se non è più letale come un tempo, non deve essere sottovalutata. “Siamo in una fase da tenere attentamente sotto controllo. Sarebbe sbagliato pensare che sia tutto finito. Sarà così se staremo attenti, continuando a proteggerci, a monitorare i focolai epidemici oltre che a vaccinarci“, ha dichiarato. Il professore, inoltre, ha sottolineato che “la convivenza non va confusa con il lasciare campo libero al virus“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG