Il più grande frammento di Marte è stato venduto all’asta: la cifra da capogiro

È il frammento di Marte più grande mai scoperto e ha fatto tremare il mercato: venduto all’asta per una cifra astronomica.

Un pezzo di Marte, dal peso di 24,67 chili, è appena entrato nella storia. Un frammento del pianeta rosso, tra i più grandi mai rinvenuti sulla Terra, è stato battuto all’asta a New York per una cifra da capogiro. Ecco tutti i dettagli di questa straordinaria vendita.

Marte: all’asta il frammento più grande del pianeta

E’ la prima volta che un meteorite dal peso di 24,67 chili viene messo all’asta, per di più si tratta del frammento del pianeta più ‘raro’: Marte. Secondo gli esperti è quasi impossibile trovare un suo reperto. La conferma ci arriva dai numeri: su 77.000 meteoriti ufficialmente conosciuti, solo 400 sono marziani e quasi tutti di piccole dimensioni.

Il frammento di Marte che andato all’asta è più unico che raro. Classificato con la sigla NWA 16788, è stato certificato come ‘originale’ dalla Meteoritical Society ed è stato incluso nella 113esima edizione del Meteoritical Bulletin, rivista mondiale di riferimento per la scienza dei pianeti.

Il meteorite di quasi 25 chili è stato trovato da un cercatore il 16 novembre 2023 nel deserto del Sahara, nello specifico nella regione di Agadez, in Niger. Secondo gli studiosi è stato espulso da Marte dopo un fortissimo impatto provocato da un asteroide.

Quanto è stato pagato il frammento di Marte e come si è svolta l’asta

Il frammento marziano più grande e raro mai messo all’asta, come riportato dal sito Open, è stato venduto per 4,3 milioni di dollari, pari a circa 3,7 milioni di euro, durante una trattativa record da Sotheby’s a New York.

L’asta, che ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati da tutto il mondo, si è svolta sia in presenza presso la celebre casa d’aste. Sia online, con la possibilità di partecipare anche a distanza.