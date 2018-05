Voleva diventare monaca tra le suore domenicane di Betania, ma è diventata il primo prete donna: scopriamo di più su Maria Vittoria Longhitano, sacerdote al femminile!

Classe 1974, nata a Enna, è la prima donna ad aver ricevuto l’ordinazione sacerdotale in Italia. Tutto è iniziato nel 2010, quando ha smesso i panni della donna comune per diventare una vera e propria eccezione. Madre Maria Vittoria Longhitano appartiene alla Chiesa Episcopale, che con la Chiesa di Roma ha alcuni punti in comune ma anche numerose divergenze…

Chi è Maria Vittoria Longhitano?

Il suo nome è salito alla ribalta per una precisa particolarità: Maria Vittoria Loonghitano è la prima donna prete, quota rosa tra i presbiteri italiani. Un cammino singolare, avviato nel 2010 (dopo l’approccio alla Chiesa anglicana) quando a Roma è diventata sacerdote.

Ha vissuto la sua infanzia a Nissoria, in Sicilia, poi gli studi in Filoosofia e il ruolo di insegnante di scuola secondaria superiore. Per anni è stata ministro laico, e nel 2009 è stata ordinata diacona della Chiesa Veterocattolica.

Come riporta HuffingtonPost, Madre Maria Longhitano ha subito alcuni atti intimidatori nei primi tempi della sua attività di presbitera. Invisa ad alcuni per via della notoria apertura verso le coppie dello stesso sesso, ha ricevuto lettere minatorie che hanno costretto i carabinieri a scortarla durante le celebrazioni.

La sua storia di donna che sfida i pregiudizi è diventata nota al grande pubblico con la sua presenza al talk Matrix Chiambretti, condotto da Piero Chiambretti.

Maria Vittoria Longhitano: vita privata

Il suo ordinamento non impone il nubilato e il celibato per suoi ministri di culto. Proprio per questo, Maria Vittoria Longhitano ha potuto convolare a nozze con il marito, Andrea Lanza. Il matrimonio si è celebrato nel 2008. “Non imponiamo il celibato, siamo aperti alle donne e sosteniamo i diritti di tutti, omosessuali inclusi”, aveva detto Madre Maria, come riportato da HuffingtonPost.

Sul suo profilo Facebook, l’Arcidiacona ha inserito alcune informazioni sulla sua professione e sulla sua famiglia, descrivendosi come mamma e moglie. Per amore di suo marito si è trasferita a Corsico, e la coppia ha anche una splendida figlia.

