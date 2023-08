Maria Teresa Ruta ha svelato alcuni retroscena sulla fine della sua storia d’amore con Amedeo Goria, il giornalista padre dei suoi due figli.

Il matrimonio tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è finito – com’è noto – a causa dei tradimenti e delle scappatelle perpetrati dal giornalista ai danni dell’ex moglie. In un’intervista al Corriere della Sera è stata la stessa Maria Teresa Ruta a svelare alcuni retroscena sulla vicenda e a confessare come avrebbe scoperto i tradimenti del marito.

“La famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l’ho vista. C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile”, ha ammesso.

Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta: i tradimenti di Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta ha svelato per la prima volta alcuni dettagli e retroscena relativi al suo addio a Amedeo Goria, padre dei suoi due figli. I due successivamente sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio, ma la conduttrice non ha nascosto di aver vissuto con enorme dolore la fine della sua unione dal giornalista e volto tv (che del resto non ha mai fatto segreto di essere un amante delle belle donne).

“Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato”, ha confessato la conduttrice al Corriere della Sera.