Secondo indiscrezioni circolate sui social la love story tra Valentina Ferragni e Luca Vezil potrebbe essere finita a causa di un tradimento.

Valentina Ferragni ha recentemente ritrovato la serenità in amore accanto a Matteo Napoletano e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare. Per l’influencer si tratta della prima storia ufficiale dopo l’addio al fidanzato storico Luca Vezil che, nelle ultime ore, è finito al centro del clamore generale per un presunto tradimento ai danni di Valentina.

“Io pensavo vi foste lasciati perché non c’era più lo stesso sentimento che vi legava da tanti anni e invece intuisco che c’è stato qualcos’altro”, ha scritto infatti un fan sui social, a cui Valentina ha risposto: “Quando si aprono gli occhi si va sempre avanti!”.

Valentina Ferragni tradita da Luca Vezil? Il commento sui social

Un tradimento è stato la causa della fine del rapporto tra Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil? Sui social l’indiscrezione ha preso piede a causa di una risposta lasciata dalla stessa influencer a un fan. Al momento sulla vicendanon è dato sapere di più e, finora, sembrava che lei e lo storico ex fidanzato si fossero lasciati pacificamente.

Prima che Valentina uscisse allo scoperto con Matteo Napoletano anche Vezil era uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma (la modella Virginia Stablum) attraverso i social.