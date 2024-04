Intervento a gamba tesa di Maria De Filippi a UeD. Nel mirino della conduttrice ci sono finiti gli opinionisti, Gianni e Tina.

Non perde la pazienza molto spesso, eppure, nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, ecco Maria De Filippi intervenire “a gamba tesa” contro i suoi opinionisti, Tina e Gianni, per via di alcuni commenti ritenuti inopportuni. Per la Queen di Mediaset si è trattato, a tutti gli effetti, di un modo di prendere le difese delle donne ed in particolare di alcune partecipanti del trono over.

Maria De Filippi in difesa delle donne

Maria De Filippi

Come anticipato, Maria De Filippi è dovuta intervenire per fermare alcuni commenti di Gianni e Tina che hanno criticato alcuni atteggiamenti di Stefania che aveva intenzione di conoscere due uomini.

In particolare la Cipollari si stava esprimendo con toni non consoni e, per questo, la Queen di Mediaset ha deciso di intervenire. “Non capisco perché voi due quando lei ha lo stesso approccio che avrebbe un uomo a cui non dite niente, siccome ce l’ha una donna voi le fate le pulci”, ha detto la conduttrice difendendo a spada tratta la donna.

“Mario oggi ne ha fatte entrare due, ne aveva davanti altre due e avete attaccato Milena che aveva pensato di dare il numero a Federico”. “Siccome lei è una donna, boom”, ha continuato Maria. “Lei ha lo stesso approccio che molti uomini hanno, ma a loro non dici niente”, ha aggiunto parlando direttamente con la Cipollari.

Le reazioni del web

L’intervento di Maria non è certo passato inosservato sul web che ha apprezzato la difesa dell’intera categoria femminile da parte della conduttrice.

I social si sono subito riempiti di messaggi pro De Filippi: “Maria ogni tanto si sveglia e si ricorda di mettere un freno all’imbarazzante sessismo di Gianni e Tina”, ha scritto un utente.

Tanti altri si sono espressi allo stesso modo scatenandosi con foto e meme riferiti alla situazione. Insomma, la De Filippi ha fatto centro ancora con le sue parole.

Di seguito anche alcuni post su X relativi alle reazioni dopo la puntata di UeD:

maria ogni tanto si sveglia e si ricorda di mettere un freno all'imbarazzante sessismo di gianni&tina



bene, ma andrebbe fatto sempre#uominiedonne pic.twitter.com/l3HJcvEcaA — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) April 19, 2024