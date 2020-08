Dove vivono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi? Scopriamo tutto sulla casa di una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo.

Di certo se pensiamo a una coppia famosa del mondo della TV, non possiamo non considerare Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I due, legatissimi e innamoratissimi come il primo giorno, vivono in una meravigliosa casa a Roma, nel quartiere Parioli, uno dei più chic della Capitale.

Tuttavia, la coppia è molto riservata riguardo la loro vita privata e dunque anche la loro abitazione: ma grazie a qualche intervista e video, come quella rilasciata a Che tempo che fa nel 2018, è stato possibile dare una sbirciatina al loro nido d’amore. Scopriamo insieme com’è la casa di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi!

La casa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Come detto, non sono molte le immagini diffuse sul web riguardo l’abitazione della coppia, tuttavia in una video intervista rilasciata da Maurizio a Che Tempo Che Fa riusciamo a vedere alcune stanze della loro splendida casa. Ecco il video, dove Maria si fa seguire dalle telecamere per andare a snidare una delle passioni più sfrenate del compagno… il gelato!

Come possiamo vedere, Maurizio è collegato dal suo studio, elegante e raffinato, con uno stile quasi antico: scrivania in legno massiccio, piante da interno, un divano bianco e un mobile, probabilmente dell’argenteria.

A farci fare un breve tour, però, ci pensa Maria, che racconta allo studio come Maurizio, nonostante la dieta serrata, riesca a patteggiare con la nutrizionista per poter mangiare del gelato ogni tanto.

Eccola dunque che ci conduce alla cucina passando per un corridoio bianco ed elegante, con quadri appesi alle pareti e un tappeto persiano molto raffinato.

La cucina è luminosa, moderna, con mobili in legno e un ampio frigo… dove Maurizio custodisce gelosamente le sue scatole di gelato!

Ovviamente, anche se non le vediamo, nella casa vi sono poi tante altre stanze, come la camera da letto, anche se i due dormono separati da oramai moltissimi anni. Crisi matrimoniale? Macché! Semplicemente Maurizio ama restare in salotto a guardare la TV per tutta la notte, a volte sino al mattino.

