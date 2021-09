Il 9 novembre gli occhi dei collezionisti saranno puntati a Ginevra dove verranno battuti all’asta alcuni dei bracciali di Maria Antonietta.

Serviranno diversi milioni di dollari per poter sperare di aggiudicarsi alcuni degli importanti monili appartenuti alla Regina Elisabetta che verranno battuti all’asta a Ginevra, il prossimo 9 novembre. I due bracciali di diamanti appartenuti alla Regina francese (ghigliottinata nel 1793) saranno battuti al Four Seasons Hotel des Bergues e si stima che siano valutati tra i 2 e i 4 milioni di dollari.

Maria Antonietta: i bracciali battuti all’asta

Acquistati da Maria Antonietta nel 1776 per 250mila lire (la moneta dell’epoca in Francia), i due bracciali battuti all’asta del Four Seasong Hotel des Bergues oggi varrebbero svariati milioni di dollari (complice anche il valore storico ottenuto dal lotto grazie alla sua famosa proprietaria).

I due bracciali sono inoltre raffigurati in un ritratto di Antoine-Jean Gros del 1986 dove appaiono al braccio della figlia di Maria Antonietta (nota come Madame Royale). Dopo la morte della figlia superstite della sovrana i due bracciali sarebbero stati ereditati dai nipoti, fino a quando la casa d’aste Christie’s non ha deciso di proporli a Ginevra dopo oltre 2 secoli di storia.

“Per gioielli così illustri, Maria Antonietta scelse il suo gioielliere preferito: Charles Auguste Boehmer. Sotto le istruzioni dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, Mercy-Argenteau tenne d’occhio sua figlia Maria Antonietta. Mentre era di stanza a Bruxelles dopo lo scoppio della Rivoluzione francese, gli fu inviata una cassa di legno per la custodia. Mercy-Argenteau l’ha conservata chiusa per anni”, si legge sul sito della casa d’aste in merito alla storia dei due preziosi monili.

Le aste Christie’s

Christie’s è la più grande casa d’aste al mondo ed è specializzata nel trattare gioielli antichi o appartenenti alle famiglie Reali. Dal 2014 la presidentessa della famosa casa d’aste è la dirigente ed imprenditrice Patricia Barbizet, secondo Forbes una delle donne più potenti del mondo.