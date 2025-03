Mare Fuori 5 fa il boom su RaiPlay: la piattaforma crolla per troppi accessi. Black out di 40 minuti sul sito.

In appena un mese siamo passati da “Tutti cantano Sanremo” a “Tutti guardano Mare Fuori“. La serie televisiva Rai è talmente seguita che la nuova stagione ha causato il crash del sito di RaiPlay.

I (troppi) accessi al sito hanno mandato in tilt tutto il sistema, ma soprattutto ha provato che questa serie è una delle più seguite d’Italia. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Mare Fuori 5: un successo senza precedenti

Il rilascio dei primi sei episodi della quinta stagione su RaiPlay ha generato un afflusso record di utenti, e ha portato la piattaforma della Rai a un crash di 40 minuti. Dalla mezzanotte alle 00:40, i fan hanno cercato in massa di accedere agli episodi, sovraccaricando il sistema.

Roberto Sessa, produttore della serie con Picomedia e Rai Fiction, ha commentato l’inaspettato evento: “Non ci aspettavamo un crash così forte. È un successo impressionante e ne siamo felicissimi“. Dopo l’inconveniente, RaiPlay ha ripristinato il servizio, rendendo nuovamente disponibili gli episodi.

Qui il video di Mare Fuori 5.

A conferma del fenomeno che Mare Fuori è diventato tra i giovani, il primo episodio della nuova stagione è stato trasmesso in diretta su TikTok, sul profilo ufficiale @marefuori il 12 marzo. Il cast era presente in chat per interagire con i fan, creando un’esperienza unica e coinvolgente.

Annunciate le riprese della sesta stagione

L’entusiasmo per Mare Fuori non si ferma qui. Approfittando dell’attenzione generata, Roberto Sessa ha annunciato che le riprese della sesta stagione inizieranno a giugno.

La serie, ambientata in un istituto penitenziario minorile di Napoli, continua a conquistare il pubblico con le storie intense dei suoi giovani protagonisti.

Con il debutto su Rai Due previsto per il 26 marzo e l’intero boxset della stagione disponibile su RaiPlay, il successo della serie sembra destinato a crescere ancora.