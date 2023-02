Ecco le anticipazioni della puntata 2 di Mare fuori 3: anche questa nuova stagione ha fatto subito registrare ottimi ascolti.

Mercoledì 15 febbraio su Rai 2 è andata in onda la prima puntata di Mare fuori 3, la fiction ambientata all’interno di un carcere minorile di Napoli che, sin dal suo esordio, ha avuto un grande successo. Nei due episodi della prima puntata abbiamo visto la fuga di Filippo e Naditza, l’incontro tra Mimmo e Wanda nel bagno del tribunale in cui al primo viene dato l’ordine di uccidere Rosa e abbiamo potuto conoscere meglio anche il passato di Mimmo. Vediamo ora cosa succederà nella seconda puntata di Mare fuori 3: ecco le anticipazioni.

Mare fuori 3: le anticipazioni della puntata 2

Il primo episodio ha come titolo Doppia vendetta. Gaetano è ora libera e inizia a lavorare nella pizzeria di Tonino, Salvo va però a trovarlo ricordandogli che Edoardo vuole che Mimmo venga ucciso. Gemma nel frattempo, parlando con Gianni gli spiega che ha capito che è lui l’assassino di Fabio, ma che non ci saranno conseguenze perché è riuscita a far credere a Paola e Massimo che si è trattato di un suicidio.

carcere

Filippo e Naditza continuano la loro fuga e vengono anche ingaggiati per suonare il pianoforte in un ristorante. Salvo è coinvolto in una rapina mentre all’interno di un bagno Mimmo aggredisce Rosa.

Il secondo episodio ha invece come titolo L’amore che salva. Carmine trova Rosa in fin di vita e riesce a rianimarla, poi aggredisce Mimmo. Nel frattempo Gianni decide di togliersi di dosso il peso per l’omicidio di Fabio e lo confessa e Beppe.

Nel corso dell’episodio di scopriamo poi nuove cose sul passato di Luigi. All’IPM arriva nel frattempo una nuova educatrice il mio nome è Sofia Durante: è una donna autoritaria ma delusa dall’incapacità di gestire i ragazzi.

Al termine dell’episodio arriva il momento di maggiore tensione: Mimmo e Gaetano si ritrovano su una spiaggia, puntandosi la pistola addosso l’un l’altro.

