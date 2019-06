Marco Paolini è stato protagonista di un tragico incidente in cui ha perso la vita Alessandra Lighezzolo; il marito della donna ha confessato il suo dolore.

“Non riesco a perdonarmi” ha dichiarato Marco Paolini pochi giorni fa in un’intervista al Corriere della Sera. Il 17 luglio 2018 sull’autostrada A4, l’attore era stato protagonista di un incidente che aveva causato la morte di Alessandra Lighezzolo, 52 anni, madre di due ragazzi di 22 e 20 anni. Il marito della donna ha dichiarato al Corriere del Veneto di non aver ancora perdonato l’attore per la scomparsa della moglie:

“Ho trovato di cattivo gusto che sia venuto a Vicenza, così come che ad appena tre giorni dal funerale di Alessandra si sia esibito, infrangendo già dall’inizio un silenzio che sarebbe invece stato dovuto a mio avviso.”

Le dichiarazioni del marito della donna uccisa

In un’intervista dolorosa e senza filtri Massimo Meggiolaro, il marito della donna rimasta uccisa nell’incidente provocato dall’auto di Marco Paolini, ha raccontato questo primo difficile anno senza sua moglie, e del dolore straziante che ancora proverebbero lui e i suoi figli: “Da undici mesi a questa parte faccio fatica ad aprire i giornali perché mi vengono in mente le foto dell’incidente e penso a quanto ha sofferto Alessandra. Quella di Paolini la considero un’intervista riabilitativa, l’attore è lui, noi siamo solo vittime“, ha detto.

Il dolore di Marco Paolini per l’incidente

Pochi giorni fa l’attore aveva espresso ancora una volta il suo dolore per la vicenda, ma per il marito della donna scomparsa Paolini non avrebbe fatto abbastanza: “Avrei preferito il silenzio, se Paolini si sente in grado di andare avanti lo doveva fare senza farsi intervistare. Avrei preferito che prima chiarisse con noi, che parlasse a noi”, ha dichiarato l’uomo.

L‘incidente era avvenuto lo scorso luglio a causa di una distrazione fatale dell’attore, che per un colpo di tosse avrebbe perso il contro dell’auto.

