Dichiarazioni inedite da parte di Mara Venier che ha svelato di aver vissuto momenti di “lotta” personale a causa delle sue forme.

Ospite di ‘Forte e Chiara’, programma condotto da Chiara Francini, Mara Venier ha avuto modo di lasciarsi andare ad una simpaticissima intervista nella quale non sono mancati aspetti molto personali come i problemi avuti in passato a causa delle sue forme ed in particolare a causa della crescita del suo seno.

Mara Venier, i problemi con il seno

Mara Venier

La Venier, già in passato, aveva raccontato in alcune occasioni di aver avuto difficoltà ad accettare il suo seno prosperoso ed in particolare a trovare i giusti indumenti per gestirlo. La Zia della tv ha spiegato alla Francini: “Io da ragazza non avevo così tanta roba, sono arrivate con l’aumento di peso ma soprattutto con la seconda gravidanza, di mio figlio Paolo”, ha commentato la presentatrice di Domenica In. “Non lo so, aumentando di peso l’ho messo tutto qui (sul seno ndr)”, ha aggiunto.

La donna ha aggiunto di aver pensato anche di intervenire con la chirurgia estetica ma di averci poi ripensato: “Sono andata tre, quattro volte dai medici, me lo volevo tagliare. Mi dicevano: ‘Signora mia, se le tenga così’. Per cui sono rimasta con questo seno abbondante, ma devo dire meno male!”.

“Usavo i reggiseni delle suore”

In relazione ai problemi con la taglia del seno, la Venier ha aggiunto: “Io cerco una roba che me le comprima. Io usavo i reggiseni delle suore, a Campo de’ Fiori c’era una vecchia merceria, a Via dei Baullari. Io prendevo i reggiseni delle monache ed erano gli unici che mi contenevano“. Un racconto davvero particolare che ha suscitato ilarità ma ha anche fatto capire in che modo la donna, negli anni, sia riuscita a rendere il “problema” meno invadente.

Di seguito, invece, un simpatico post Instagram della Zia della tv: