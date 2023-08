La nota conduttrice ha raccontato cosa non riusciva a fare per 7 lunghi anni dopo la scomparsa della madre. Le parole di Mara Venier.

Intervistata da a Sette, inserto del Corriere della Sera, Mara Venier si è raccontata in modo molto intimo rivelando alcuni lati decisamente molto privati che riguardano la sua reazione alla morte della madre avvenuta nel 2015. La Zia della tv ha ammesso che per diverso tempo non è riuscita a tornare nella città in cui è nata, Venezia, per il troppo dolore.

Mara Venier e il dolore per la morte della madre

Mara Venier

“Per sette anni ho rimosso Venezia dalla mia vita, sono stata lontana da lei. Probabilmente in modo vigliacco, non ho voluto dare spazio ai ricordi. Troppo dolore. Neanche le foto della città riuscivo a vedere”, ha ammesso la presentatrice di Domenica In.

Solo il tempo ha mitigato, in parte, le emozioni: “Poi, pian piano, grazie all’amicizia del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, mi sono riavvicinata alla città del mio cuore. Lui nel 2019 mi ha mandato il Leone di Venezia, un riconoscimento dato dall’intera città, a Domenica In, perché sapeva che ancora non avrei avuto la forza di ritirarlo di persona. Ma Brugnaro non ha desistito, fino a che nel febbraio 2022 sono tornata. Per me, Venezia è casa”.

E così, dopo tanti anni, ecco arrivare il mese di aprile 2023 quando proprio la Venier è riuscita a fare ritorno in laguna per ricevere il Premio San Marco. “Questa volta il premio sono andata a prendermelo, Brugnaro non me l’ha dovuto mandare. Una profonda emozione. E quest’anno, grazie a quella giornata, credo proprio di aver superato il mio blocco”.

