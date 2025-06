Mara Venier, la foto con il nipote Giulio fa il pieno di like: i fan della conduttrice folgorati dalla bellezza del giovane.

Non è una novità che Mara Venier metta sempre al primo posto la famiglia, sua grande priorità. Oltre ad essere una moglie premurosa, la conduttrice è anche una nonna presente e affettuosa, e di recente ha condiviso sui social una foto con il nipote Giulio, 23 anni, figlio di Elisabetta Ferracini.

La foto ha colto di sorpresa gli utenti, che hanno notato un particolare inaspettato. Scopriamo tutti i dettagli.

La foto di Mara Venier e Giulio fa il pieno di likes

“È stupendo“, è stata la reazione dei fan, che hanno riempito la foto di commenti affettuosi e ammirati.

“Il tempo vola …e mi ritrovo Giulio molto più alto di me…..orgogliosamente nonna” scrive la conduttrice televisiva sotto la foto in cui abbraccia il nipote.

La conduttrice di “Domenica In” è molto legata al nipote Giulio, che con la sua altezza e la sua presenza carismatica è diventato un giovane uomo. Mara lo ricorda quando era piccolo e rivela di aver assistito alla sua nascita, provando una commozione immensa.

“Ho visto Giulio venire al mondo e sono stata più emozionata di sua madre Elisabetta” ha raccontato Mara. Nonostante il dolore per la scomparsa di Pier Francesco Forleo, Giulio e la famiglia Venier sono rimasti uniti, trasformando la loro sofferenza in amore e vicinanza.

Le case comprate per i nipoti e l’amore incondizionato di Mara Venier

Mara Venier è una nonna che pensa al futuro dei suoi nipoti e dei suoi figli. Come svelato a Gente, la conduttrice ha comprato case per ciascun membro della famiglia, incluso il più piccolo, Claudio.

“Ho comprato casa a tutti i miei figli e nipoti. Non spendo per me, ma per loro, e sono felice di poter garantire un futuro sereno” ha dichiarato.

Con queste parole conferma ancora una volta il profondo legame che la unisce alla famiglia.