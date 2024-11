Manuela Arcuri confessa: “Cosa c’è stato davvero tra me e Totti”

Ritorno al cinema per Manuela Arcuri che ha colto l’occasione per affrontare alcune tematiche anche molto intime tra passato e presente.

Dopo un lungo periodo di assenza dalla tv e in generale dal mondo dello spettacolo, Manuela Arcuri ritorna con il film ‘Tradita’, diretto da Gabriele Altobelli, nelle sale dalla primavera 2025. Per l’occasione, l’attrice ha rilasciato una interessante intervista ad Oggi dove ha parlato del presente ma ha fatto confessioni anche sul passato.

Manuela Arcuri, la verità su Totti e Gabriel Garko

Nel corso della lunga intervista ad Oggi, il cui numero è in edicola da giovedì 21 novembre, Manuela Arcuri ha parlato della nuova esperienza al cinema con ‘Tradita’ ma anche di alcuni particolari inediti relativi al passato.

Spiccano, in questo senso, le parole su Francesco Totti e su Gabriel Garko, due uomini con i quali la donna ha avuto un flirt.

Manuela Arcuri

La Arcuri ha confessato la sua verità sul flirt su Francesco Totti, avvenuto prima che lui si sposasse con la Blasi: “Ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. Io la storia l’avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani”.

Ben diverso, invece, quantoaccaduto con Gabriel Garko: “A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche ‘fisicamente’. Mi dispiace sapere che era tutta una recita”.

Il periodo lontana dagli schermi

Tornando al lavoro e al ritorno sul grande schermo, la Arcuri ha raccontato anche perché è rimasta così a lungo lontano “in disparte”. “Undici anni fa mi proposero di fare Pupetta 2, una fiction di Mediaset che era andata benone. Ma rimasi incinta e decisi di dedicarmi solo a mio figlio. Non rimpiango nulla, anche se rientrare non è stata una passeggiata: se esci dai giri, vanno avanti le altre”.