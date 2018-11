Malore per Albano Carrisi?

Albano Carrisi ospite atteso al salotto domenicale di Barbara D’Urso il 04 novembre 2018!

Domenica 04 novembre 2018 Albano Carrisi non da sue notizie, e si vocifera ad un malore. Minuti di apprensione prima della diretta della puntata di Domenica Live. condotta da Barbara D’Urso.

Vi terremo informati……

Albano malore oggi

Durante la diretta del Tg5 di oggi, domenica 04 novembre 2018, Barbara D’Urso, ha creato suspence circa la salute di Albano Carrisi. Ha dichiarato di non avere sue notizie, e teme ad un malore dell’artista. Sarà vero oppure la bella presentatrice ha solamente voluto creare false aspettative?

Si parla tanto di fake news online, ma a quanto sembra, anche in Tv si fa uso di notizie civetta, molte volte fake, esclusivamente per aumentare audience!!!

Albano ultime notizie

In diretta da Domenica Live, Barbara D’Urso ribadisce la sua ansia, circa la salute di Albano Carrisi. Le ultime notizie del cantante pugliese risalgono a venerdì scorso. A questo punto sembrano lecite le preoccupazioni circa la salute di Albano Carrisi ..

Albano e Romina ultime notizie

Non ci sono informazioni ufficiali sullo stato di salute di Albano, ieri sera in compagnia della sua ex moglie, Romina Power, ha tenuto un concerto a Zurigo. Da allora non si hanno più sue notizie, proprio questo silenzio crea apprensione circa il suo stato di salute. Albano è un uomo d’onore, la parola e gli impegni sono sacrosanti!!! Disertare in questo modo all’appuntamento domenicale con Barbara D’Urso crea una certa apprensione…

Albano Carrisi ultime notizie

Un inviato di Mediaset ha raggiunto nel primo pomeriggio di domenica 04 novembre 2018 Zurigo appena possibile, per avere notizie sul leone di Cellino San Marco. Nessuna notizia trapela sulle condizioni fisiche del cantante pugliese. Barbara D’Urso conferma la sua preoccupazione circa la salute di Albano.

Albano Carrisi notizie Ansa

Un comunicato Ansa, alle 16,33 del 04 novembre 2018 circa il presunto malore di Albano Carrisi, conferma che il cantante pugliese sta bene, e domani partirà per il suo tour in Cina.