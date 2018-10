Renza Castelli è talento della musica che arriva da lontano, esattamente dalla sua infanzia fatta di profondo amore per il canto. Scopriamo tutto sulla cantante!

Origini toscane, un amore per la musica che va di pari passo con la sua esistenza e quello sguardo vivace sul mondo. La voce di Renza Castelli attraversa l’anima come un tocco magico, quasi sublime ed etereo. Lei, che con la sua chitarra regala al pentagramma infiniti angoli di sperimentazione, ha stregato tutti a X Factor 12. Ma ancora prima del palcoscenico più importante della sua maturità ha scoperto traguardi inaspettati…

Chi è Renza Castelli?

Poco dopo il suo ingresso nel talent show X Factor, edizione 2018, tutti si sono chiesti chi fosse davvero Renza Castelli. Vi sveliamo la sua biografia, cominciando col dirvi che è toscana e ha mosso i primi passi nella musica in tenera età.

Ha conquistato un prestigioso riconoscimento, il Premio Mogol, che è stato una sorta di spinta propulsiva a migliorarsi sempre, e ad arrendersi mai. Cantautrice autentica, dalla penna arguta e determinata, non ha fatto fatica a imporsi sulle scene come una delle più interessanti realtà artistiche italiane.

Renza Castelli: vita privata

Della vita privata di Renza Castelli non si sa praticamente nulla. Possiamo dirvi che sui social, soprattutto su Instagram, non ha mai fatto intravedere la presenza di un fidanzato al suo fianco. Molti amici, tanto affetto da dare e ricevere ma nessuna traccia di una relazione sentimentale.

L’essenza della sua sfera più intima risulta blindata, custodita in uno scrigno cui il pubblico vorrebbe accedere, almeno per dare un’occhiata nella sua dimensione quotidiana. Invece, non ha mai soddisfatto questa curiosità, e ha sempre preferito anteporre il ritratto dell’artista a quello della donna…Ma la sua anima emerge prepotente e sincera dalle note delle sue canzoni.

Renza Castelli: curiosità

– Sul palco di X Factor ha conquistato tutti con la sua performance: la cover di Wait in vain, di Bob Marley, ha fatto incetta di consensi! Mara Maionchi ha elogiato la sua esibizione definendola “precisa”.

– Tra i suoi artisti preferiti ci sono i Coldplay, che trova molto affini alla sua dimensione artistica.

– Renza Castelli si è fatta notare (e apprezzare) anche in un altro contest: stiamo parlando del Tour Music Fest, vetrina riservata ai talenti emergenti in tutta Italia…

