Il famoso attore americano Kevin Spacey è stato portato d’urgenza in ospedale per un sospetto infarto. Ecco come sta.

Ore di grande spavento per Kevin Spacey: il celebre divo di American Beauty e di altri famosissimi film è stato ricoverato in Uzbekistan, dove è stato sottoposto ad accertamenti dopo che lui stesso ha riferito di aver avuto un improvviso dolore a un braccio.

La situazione sarebbe finalmente rientrata e, dopo le dovute analisi, l’attore è stato dimesso. Lui stesso ha raccontato l’episodio al Festival internazionale del cinema di Tashkent (stando a quanto riporta il Sun) a cui era stato invitato in qualità di ospite ore che le accuse di molestie nei suoi confronti sono decadute.

Kevin Spacey

Kevin Spacey: il malore

Il divo americano Kevin Spacey ha svelato di aver accusato un malore mentre si trovava in Uzbekistan per il Festival del cinema di Tashkent. Fortunatamente una volta recatosi in ospedale i medici avrebbero accertato che il suo non sarebbe stato un infarto, e una volta effettuati i dovuti controlli, lo avrebbero dimesso. “In quei momenti ho pensato a quanto sia fragile la vita per tutti noi”, avrebbe riferito in seguito all’episodio il celebre volto di American Beauty (stando a quanto riporta il Sun).

Solo di recente l’attore è stato scagionato dalle gravi accuse per molestie a lui rivolte da alcuni volti più o meno noti del mondo dello spettacolo. In tanti si chiedono se presto l’attore tornerà a lavorare al cinema, ma sulla questione non è dato sapere di più.