L’Oms lancia l’allarme sulla malattia X: sarà molto più letale del Covid-19, quindi è necessaria un’inversione di marcia.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un chiaro allarme sulla malattia X: la popolazione non è pronta, quindi bisogna necessariamente invertire la marcia. Sarà una pandemia più letale di quella causata dal Covid-19, per cui non si devono dimenticare “le dolorose lezioni che abbiamo imparato“.

Malattia X: l’allarme dell’Oms è chiaro

Durante la conferenza del World Government Summit di Dubai, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, ha lanciato l’allarme sulla malattia X. Quest’ultima, è bene sottolinearlo, è una patologia che ancora non esiste, ma è solo ipotizzata dagli scienziati. Così come accaduto con il Covid-19, previsto già a partire dal 2018, gli addetti ai lavori stanno cercando di capire il peso che avrà la prossima pandemia.

Al momento, le ricerche sono ancora in alto mare, ma alcune informazioni possono comunque tornare utili. Secondo il direttore generale dell’Oms, “potrebbe essere causata da un virus influenzale, o da un nuovo coronavirus, oppure potrebbe essere causata da un nuovo agente patogeno che ancora non conosciamo“. Quelli più probabili sono i virus dell’influenza aviaria, un batterio resistente agli antibiotici, un altro coronavirus o specie di microbi ancestrali che tornano a galla a causa dello scioglimento dei ghiacciai.

Insomma, la malattia X arriverà, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Nonostante tutto, l’allarme dell’Oms è chiaro: “All’indomani del Covid 19, milioni di persone muoiono a causa di shock sociali, economici e politici che si riverberano ancora oggi. Le dolorose lezioni che abbiamo imparato rischiano di essere dimenticate mentre l’attenzione si rivolge a molte altre crisi che il nostro mondo si trova ad affrontare. Ma se non riusciamo a imparare queste lezioni, la pagheremo cara la prossima volta. E ci sarà una prossima volta. Il ciclo di panico e negligenza sta cominciando a ripetersi“.

La malattia X è più letale del Covid: i numeri

Secondo l’Oms l’intera popolazione mondiale non è pronta per la malattia X. Il motivo? Non ha imparato le lezioni della precedente pandemia. A ciò bisogna aggiungere un altro dato importante: questa patologia sconosciuta sembra essere più mortale del Covid-19. Gli esperti dell’Onu prevedono che possa essere “venti volte più letale del Covid-19“. Ricordiamo che con il Coronavirus sono decedute oltre 7 milioni di persone in tutto il globo, pertanto “Mr X” potrebbe essere una vera e propria apocalisse.