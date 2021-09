Il cantante non si limita solo a promuovere una raccolta fondi ma invita l’opinione pubblica a non dimenticare questa tragedia e ad aiutare i cittadini

Pochi giorni fa a Milano si è consumata una tragedia. Un intero palazzo è andato in fiamme costringendo tutte le persone al suo interno ad evacuare mentre le loro case venivano distrutte. In quell’edificio, abitava anche il noto cantante Mahmood, (con esattezza al nono piano), che ha promosso su Instagram una raccolta fondi per il disastro.

L’appello di Mahmood sui social per il palazzo distrutto dalle fiamme a Milano

Il cantante ha utilizzato Instagram come mezzo di comunicazione per parlare del disastro che ha colpito lui e tante famiglie rimaste senza la loro casa. L’invito di Mahmood non è solo quella di promuovere una raccolta fondi per aiutare i condomini a ricostruirsi unavita ma anche di non dimenticare in fretta quello che è successo: “Spero veramente che questa situazione non venga dimenticata in pochi giorni e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno”.