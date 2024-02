L’artista è stato recentemente paparazzato in compagnia di amici e parenti. Tra di loro compare però anche Noah.

Mahmood, dopo il successo del sesto posto a Sanremo e l’inizio del prossimo tour europeo, è riuscito finalmente a ritagliarsi un po’ di da passare insieme agli affetti più cari. Il settimanale “Chi“, infatti ha recentemente paparazzato l’artista mentre si gode una cena fuori in compagnia di amici e parenti. Ai più attenti però non è passata inosservata anche la presenza di una persona speciale, Noah.

Mahmood paparazzato in compagnia di Noah

Nelle immagini pubblicate dal settimanale “Chi”, le quali ritraggono Mahmood in compagnia di amici e parenti per una serata all’insegna della leggerezza, ai più attenti non è sfuggita la presenza di Noah, seduto accanto all’artista.

Ecco le foto.

Non è la prima volta che i due vengono visti e fotografati insieme e i fan hanno già iniziato a sognare a riguardo di una possibile storia d’amore, anche se alcuni non dimenticano l’avvistamento con Mengoni a Sanremo.

Da parte di Mahmood non vi è stata alcuna conferma della frequentazione, tuttavia, ospitato da Silvia Toffanin a “Verissimo” per presentare il suo nuovo album, ha lasciato intendere che qualcosa della sua vita privata sta cambiando.

Mahmood e l’amore: le sue parole a Verissimo

Mahmood è stato ospite a “Verissimo” per presentare il suo nuovo album “NLDA” (Nei letti degli altri) e ha fatto cenno ad alcuni aspetti della sua vita privata. Riferendosi alla nuova uscita ha dichiarato: “C’è molto di me questa volta, forse più delle altre volte, credo che questo disco sia il disco più empatico che abbia mai scritto fino a ora perché in questi ultimi due anni e mezzo sento di essermi evoluto a livello proprio sentimentale“.

E proprio per quanto riguarda la sua sfera privata, l’artista ha rivelato a Silvia Toffanin di essere al momento troppo concentrato sulla carriera per pensare all’amore: “non trovo il tempo” ha affermato. Tuttavia ha aggiunto: “Sono molto felice in questo ultimo periodo è che ovviamente da gennaio non c’è stato tempo per l’amore ora si deve lavorare e battere il ferro finché è caldo, però sono felice“.

“Io anche quando non soffrivo trovavo il modo di soffrire perché in realtà sono uno che che se ha qualcosa di semplice ho bisogno di complicarlo” ha detto ancora alla Toffanin.

Tuttavia i fan non smettono di sognare e chissà se al momento stia nascondendo qualcosa…