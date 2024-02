Alessandro Rosica, noto come “Investigatore social”, va a processo per diffamazione per le affermazioni su Fedez e Luis Sal.

Su Fedez se ne sono dette di cotte e di crude negli anni, ma una delle rivelazioni più sconvolgenti è stata quella di Alessandro Rosica. Rosica, noto anche come l’“Investigatore social” su Instagram, è seguito da oltre 400mila utenti, e poco dopo la fine del Festival di Sanremo 2023 aveva sganciato una bomba che ha sconvolto i fan dei Ferragnez. Per le sue dichiarazioni, però, oggi è chiamato a processo per diffamazione per aver offeso la reputazione di Fedez.

Fedez e Luis Sal: la verità sul loro rapporto

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2023 si è parlato molto di Fedez, sia per il bacio con Rosa Chemical e sia per il rapporto con Luis Sal. Infatti, a poche settimane dal festival Luis Sal e Fedez hanno messo fine alla loro collaborazione, nonché alla loro amicizia.

Luis Sal

Infatti, lo youtuber, anche lui protagonista del podcast Muschio Selvaggio, ha deciso di allontanarsi dall’amico. Molto si è speculato sulle ragioni della fine della loro storica amicizia, e tutto è finito in un triste botta e risposta sui social. Impossibile dimenticare le parole di Luis Sal: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Alessandro Rosica commenta la querela

Alessandro Rosica è chiamato a processo per diffamazione a causa delle dichiarazioni fatte il 22 maggio scorso, quando commentava le immagini dell’episodio del documentario I Ferragnez.

In quell’occasione, infatti, a proposito dello youtuber, Rosica ha scritto: “Il problema è come hanno buttato fuori dal progetto Luis Sal. Ma soprattutto il perché (..) lui ne parla come se nulla fosse, però non parla.. parla ma non parla.. (…). Luis non parlerà mai, piuttosto inventerà una bufala per sviar tutto (…). Fate tanto i paladini di sto gran cavolo e poi vi vergognate di dire che vostro marito è bisex”.

L’“esperto di gossip” ha commentato la querela negli ultimi giorni scrivendo sul suo profilo: “Mi sono già confrontato con Fedez e ci siamo chiariti da persone adulte. Inoltre ha problemi molto più grossi da risolvere, invece che pensale a queste ca**te. Non è andata proprio così la storia raccontata da me e comunque denunciare una persone perché a detta sua fa intendere che tu sia bisex è una roba incredibile. Scelta che accetto, ma che non condivido. Li distruggono notte e giorno, fanno finta di niente e si attaccano a certe piccolezze. Come sempre la stampa esagera e travisa”.