Madonna si trova al centro di un’altra denuncia dai suoi fan per i continui ritardi e l’uso del playback durante i concerti.

La regina del pop, Madonna, si trova di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta non per la sua musica o il suo talento, bensì per le sue abitudini sul palco che stanno irritando sempre più i suoi fan. Dopo una denuncia lo scorso dicembre da parte di due fan americani per un concerto in ritardo a Brooklyn, ora è il turno di tre fan di Washington DC di alzare la voce contro la regina del pop.

Gli enormi ritardi prima dei suoi concerti hanno fatto infuriare i fan, che hanno deciso di reagire. Ma vediamo nel dettaglio di cosa è accusata la cantante.

Madonna: la denuncia per mancanza di rispetto

Gli avvocati dei fan della cantante scrivono in una lettera: “Madonna sta affrontando un’altra azione legale collettiva federale per il ritardo nell’inizio dei suoi concerti, questa volta intentata da acquirenti di biglietti di Washington DC respinti che la accusano di mostrare “totale mancanza di rispetto per i suoi fan”. In una denuncia presentata venerdì al tribunale federale di Washington, tre fan sostengono che la Regina del Pop ha infranto la legge salendo sul palco con due ore di ritardo in un paio di concerti di dicembre alla Capital One Arena della città“.

MADONNA

La lettera continua: “L’atteggiamento della star costringere i consumatori ad aspettare ore per la sua esibizione in un’arena calda e scomoda, è una dimostrazione dell’arroganza e della totale mancanza di rispetto di Madonna per i suoi fan“.

Madonna e l’accusa di playback

Oltre ai forti ritardi, la cantante è anche accusata di essersi esibita in playback.

Nella lettera dei legali, infatti, si legge: “Madonna ha cantato in playback. Anche questa è pubblicità ingannevole, i fan che si aspettavano che lei eseguisse la sua musica dal vivo. Se i querelanti avessero saputo che l’artista avrebbe uato il playback, non avrebbero acquistato i biglietti“.